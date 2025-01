Lapresse.it - New Orleans, veglia di preghiera per le vittime dell’attacco di Capodanno

dia New, dove 15 persone sono state uccise da un veterano dell’esercito americano che si è lanciato con il suo pick-up contro la folla durante i festeggiamenti per il. Solo una persona non è stata identificata. L’ufficio del medico legale ha dichiarato che tutte lesono morte per ferite da corpo contundente. Il sospetto, Shamsud-Din Jabbar, è stato ucciso in uno scontro a fuoco con la polizia. La vittima più giovane aveva 18 anni, quella più anziana 63. La maggior parte delleaveva 20 anni. Provenivano da Alabama, Louisiana, Mississippi, New York, New Jersey e Gran Bretagna. Circa 30 persone sono rimaste ferite e 16 sono ancora ricoverate in ospedale, la metà in terapia intensiva.