Quotidiano.net - Nevicate in Inghilterra: chiusi aeroporti di Manchester e Liverpool, allerta meteo

Glidisono statiquesta mattina a causa delledurante la notte, mentre la polizia del Wiltshire - nel sud-ovest dell'- ha avvertito gli automobilisti che il maltempo sta "causando il caos" in tutta la contea. Secondo quanto riporta la Bbc, il serviziorologico nazionale ha lanciato allerte color ambra che prevedono notevoli disagi per vaste zone dell'. In particolare, si prevede che il nord, le Midlands e il Galles saranno tra le più colpite, con 20-40 cm di neve in alcuni luoghi. Allertedi color giallo, meno severe, sono in vigore anche per parti della Scozia, l'Irlanda del Nord e altre zone dell'. L'aeroporto di Bristol ha sospeso i voli ieri sera fino alle 23:00 ora italiana: attualmente è aperto, ma i passeggeri sono stati avvisati che potrebbero esserci ritardi durante la giornata odierna.