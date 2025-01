Neve e freddo record in Gb e Usa voli cancellati in Germania | in atto la tempesta invernale

Leggi su .com

(Adnkronos) – Centinaia diin, una quantità die unmai visti negli ultimi dieci anni in alcune zone degli Stati Uniti con 65 milioni di americani in allerta meteo e migliaia di case rimaste senza elettricità nel Regno Unito per le forti nevicate. Sono gli effetti della violenta.L'articoloin Gb e Usa,in: inlaproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.