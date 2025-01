Milanotoday.it - Nel club più esclusivo di Milano, dove diventare soci costa 5mila euro all’anno

Le immagini suial sono evocative: lasciano trasparire eleganza, ma raccontano comunque poco. In via dei Giardini 16, nell’ex villa di Santo Versace, da 2 mesi ha aperto un nuovo: si chiama The Wilde. Nel 2022 la villa a due passi dal Quadrilatero della Moda è stata acquistata.