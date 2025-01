Fanpage.it - Mourinho fredda il giornalista turco: “Perché hai paura di dire la verità? Dilla, non chiedermelo!”

Dopo la vittoria del suo Fenerbahce sull'Hatayspor, Josési è sfogato contro il potere del Galatasaray, attuale capolista del campionato: "Perché haidila? Di cosa hannole persone in questo Paese? La differenza punti è dovuta solo al calcio giocato? Dì la, non chiedermelo! Il campionato in cui giochiamo è un campionato tossico".