Morto l'imprenditore Ernesto Cesaretti, fu presidente di Confindustria

Perugia, 5 gennaio 2025 – Èdidal 2013 al 2017 e attuale componente del Consiglio generale. Profondo cordoglio è stato espresso dagli imprenditori dell'associazione. "è stato un uomo di straordinaria integrità, correttezza e onestà, un esempio di dedizione e impegno per il mondo imprenditoriale umbro” ha sottolineato ildiUmbria Vincenzo Briziarelli in una nota dell'associazione. “Durante il suo mandato - ha aggiunto -, ha saputo guidare con spirito costruttivonella delicata fase della fusione tra le associazioni di Perugia e Terni promuovendo valori di collaborazione, innovazione e crescita per il territorio. In questi anni non ha mai smesso di dare il proprio contributo sempre con umiltà e spirito di servizio.