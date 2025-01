Parmatoday.it - Morto di freddo in una baracca: "Miloud sarà sempre nei nostri cuori"

Leggi su Parmatoday.it

Mouloud, trovatoil 4 gennaio nellain cui viveva in via Martiri delle Foibe, lavorava in maniera intermittente come manovale in edilizia ma non era riuscito a trovare un'abitazione in affitto, probabilmente per il forte aumento dei costi, oltre che per i problemi che.