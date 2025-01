Ilfattoquotidiano.it - Migliaia di persone in piazza a Tel Aviv: la manifestazione contro la guerra e il governo Netanyahu – Video

Alcunedisono scese nuovamente inieri sera, sabato 4 gennaio, a Telper chiedere la fine dellaa Gaza e il rilascio degli ostaggi in mano ad Hamas, oltre alle dimissioni del primo ministro israeliano Benjamin, dopo la diffusione delche mostrava la soldatessa-ostaggio Liri Albag ancora viva. Parlando ai manifestanti da un sovrappasso sulla Begin Road, nel centro della città – si legge sul Times of Israel -, Shahar MNor, nipote dell’ostaggio ucciso Avraham Munder ha chiesto di “fermare la campagna di vendetta a Gaza”, chiedendo aldi farsi da parte dopo non essere riuscito a liberare chi è ancora in prigionia. Dopo il comizio si è tenuta una fiaccolata e sono stati accesi dei falò, spenti dalla polizia e poi riaccesi una volta che gli agenti si sono allontanati, scrive il Toi.