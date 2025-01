Unlimitednews.it - Meloni vola negli Stati Uniti per incontrare Trump

Leggi su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) – Missione a sorpresa della premier GiorgiaUsa, peril presidente eletto Donaldpresso la sua residenza di Mar-a-Lago. La presidente del Consiglio è in volo verso Palm Beach.Possibili temi al centro dell’incontro, in programma all’1.30 italiana, la guerra in Ucraina, l’arresto di Mohammad Abedini a Malpensa su richiesta degli, la questione dazi e l’arresto della giornalista Cecilia Sala da parte del regime di Teheran.Nel frattempo Andrea Stroppa, l’uomo di fiducia di Elon Musk in Italia, ha pubblicato su X un’immagine ritoccata con l’intelligenza artificiale dovee il patron di Tesla e SpaceX compaiono vestiti da antichi romani.-foto Agenzia Fotogramma –(ITALPRESS) Unlimited News - Notizie dal mondo