Meloni incontra Trump "Pronti a lavorare insieme"

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – La premier Giorgiaè giunta a Mar-a-Lago in Florida sabato sera per far visita al presidente eletto Donald. L’incontro informale si è svolto durante una cena avvenuta tra i due leader pochi giorni prima del viaggio del presidente Joe Biden a Roma per una visita ufficiale in Italia e in Vaticano dal 9 al 12 gennaio. Alla serata hanno partecipato anche il senatore Marco Rubio, nominato dacome prossimo Segretario di Stato, e l’imprenditore texano Tilman Fertitta, futuro ambasciatore in Italia. “Bella serata con Donaldche ringrazio per l’accoglienza.”, ha scritto sulla sua pagina Facebook la premier, che ha pubblicato anche una foto con il presidente eletto.Ad accompagnare la Presidente del Consiglio, c’era l’ambasciatrice d’Italia a Washington Mariangela Zappia.