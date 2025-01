Lopinionista.it - Mattarella a Caivano: “Garantire ai ragazzi un futuro di lavoro e impegno”

– “Colgo l’invito di Don Patriciello , anche se con un certo imbarazzo, a parlare alla fine della messa in chiesa, ma lo faccio volentieri per ringraziarlo dell’opera che presta, per ringraziarlo di questa magnifica celebrazione e per fare gli auguri più grandi alla comunità di”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergioche stamane, a sorpresa, ha preso parte alla celebrazione della messa di mezzogiorno nella chiesa del Parco Verde di.“Gli auguri che rivolgo – ha proseguito, come riporta un video pubblicato su Facebook da ‘Il Giornale di’ – non sono solo per l’anno che è appena cominciato ma sono per il, particolarmente per i bambini e per i, su di loro” poggiano “le speranze della comunità di”.“Sono queste le esigenze che tutti quanti avvertiamo:ai bambini e– ha sottolineato il Capo dello Stato – unsereno di, didi crescita, di benessere, di cultura, diprofessionale, è questo l’augurio che rivolgo a tutta la comunità per questo 2025 appena cominciato e per ildeie dei bambini.