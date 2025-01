Napolitoday.it - Marijuana nelle bags colorate "salva freschezza": arrestato giovane incensurato

Un 20enne era nella sua auto a pochi passi dalla stazione metropolitana di via Signorelle, nel comune di Giugliano in Campania. Intravista una pattuglia della locale sezione radiomobile, ha ingranato la prima ed è fuggito in direzione di Melito.I carabinieri si sono lanciati al suo.