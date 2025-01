Today.it - "M - Il figlio del secolo", la serie tv su Mussolini. L'intervista al cast: "Molti parallelismi col presente"

Leggi su Today.it

Da venerdì 10 gennaio arriverà in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW laSky Original "M – Ildel", tratto dall'omonimo romanzo di Antonio Scurati vincitore del Premio Strega e bestseller internazionale. Come il libro di partenza, laracconterà la storia di un.