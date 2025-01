Luca Marinelli | Interpretare Mussolini è stato devastante

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – Per, “Benitoemotivamente complesso. Da antifascista, il fatto di aver dovuto sospendere il giudizio per 10 ore al giorno sul set e per 7 mesi è”. “Dal punto di vista artistico, invece, è stata una delle cose più belle che io abbia fatto nella mia vita”, dice l’attore alla presentazione dell’attesa ‘M – Il Figlio del Secolo’: la serie Sky Original (prodotta da Sky Studios e The Apartment, società del gruppo Fremantle) tratta dall’omonimo libro di Antonio Scurati e diretta da Joe Wright. Dal 10 gennaio su Sky e in streaming su Now, nella serie – scritta da Stefano Bises e Davide Serino, anche autori del soggetto di serie e di puntata insieme a Scurati – “abbiamo pensato di togliere definizioni come ‘cattivo’, ‘mostro’, ‘diavolo’ perché non fanno altro che allontanare questa figura mettendola quasi su un altro pianeta.