Lanazione.it - “Lo schiaccianoci” all’Auditorium San Domenico

Leggi su Lanazione.it

Il cartellone di “Foligno On Stage”, ideato e organizzato da Athanor Eventi, apre il nuovo anno con il balletto di Natale per eccellenza. Domani alle 21 la compagnia Almataz porta sul palco dell’Auditorium San“Lo” (nella foto), una metafora della crescita della bambina che nel sogno diventa adolescente con le coreografe di Luigi Martelletta. "Lo– racconta – è un’opera rivisitata innumerevoli volte ma questa nuova versione è una delle più commoventi perché il passaggio dall’adolescenza all’età adulta diventa un auspicio nei confronti di tutti i ragazzi. E l’allestimento dimostra come si possa utilizzare il linguaggio del neoclassico per offrire una rilettura adeguata alla società contemporanea". Il balletto si snoda sulla musica di di Ciaikovskij e le scenografie saranno rappresentate per alcuni quadri da fondali, mentre in altre scene si utilizzeranno multivisioni e oggetti scenici.