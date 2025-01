Infobetting.com - Liverpool-Manchester United (domenica 05 gennaio 2025 ore 17:30): formazioni, quote, pronostici. Meno di 4 gol and Anfield

Leggi su Infobetting.com

Quattro sconfitte di fila per il, compresa quella in EFL Cup contro gli Spurs, con una classifica che si è fatta pesante. Sono solo sette i punti di margine rispetto alla zona retrocessione con il quarto posto che invece si trova a -13. Ruben Amorin ha incredibilmente parlato di lotta per la salvezza! .InfoBetting: Scommesse Sportive e