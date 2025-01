Romadailynews.it - Live Roma-Lazio 2-0: Saelemaekers raddoppia in contropiede

– Ultima giornata del girone d’andata che coincide con il derby capitolino, con ladi Claudio Ranieri che all’Olimpico riceve ladi Baroni in una stracittadina che si preannuncia scoppiettante, in campo e sugli spalti. Formazione tipo per il tecnico giallorosso, qualche defezione invece per il collega biancoceleste. A cura del nostro inviato A.T.(3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka;, Paredes, Koné, Angelino; Pellegrini, Dybala; Dovbyk.A disp.: Marin, De Marzi, Saud, Hermoso, Sangaré, Dahl, Zalewski, Pisilli, Le Fée, Baldanzi, El Shaarawy, Soulé, Shomurodov.All.: Claudio Ranieri.(4-3-3): Provedel; Marusic, Gila,gnoli, Tavares; Dele-Bashiru, Rovella, Guendouzi; Isaksen, Castellanos, Zaccagni.A disp.: Mandas, Furlanetto, Lazzari, Hysaj, Pellegrini, Gigot, Castrovilli, Basic, Noslin, Pedro, Dia, Tchaouna.