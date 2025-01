Oasport.it - LIVE Dakar 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Sanders il migliore tra le moto dopo 205 km, Al Rajhi veloce nelle auto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA08.20 CAMION –87 km l’equopaggio MM Technology guidato da Macik comanda in 1:12:21 a precedere Loprais (Iveco) e Zala (Iveco), rispettivamente coi crono di 1:13:24 e 1:14:28. Settimo l’equipaggio Bellina/Arnoletti/Petrucci su Iveco (1:19:58).08.18– Il saudita Alè ilal rilevamento del km 169 sulla Toyota Overdrive Racing in 1:38:29. Alle sue spalle ci sono lo svedese Ekstroem su Ford (1:38:52) e il qatariano Al-Attiyah su Dacia (1:38:59). Carlos Sainz attardato in decima posizione.08.15– Danielsi conferma ilin questa speciale,prime fasi, su KTM. L’australiano guida le fila con il crono di 2:17:28205 km, a precedere l’americano Brabec su Honda (2:18:00) e la Hero di Ross Branch (2:19:56).