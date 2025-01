Oasport.it - LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Dendermonde 2025 in DIRETTA: Van Aert sfrutterà l’assenza di Van der Poel?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella nona tappa delladel2024-diin programma a(Belgio). Ci stiamo avvicinando alla fine della stagione e ogni appuntamento d’ora in poi conterà sempre di più. La località delle Fiandre Orientali ospiterà una gara che potrebbe rivelarsi cruciale nella corsa alla vetta della classifica.Il Belgio proverà a farla da padrona anche quest’oggi. Fari puntati su Wout van: il fuoriclasse belga è al debutto stagionale indele cercherà di rendere difficile la vita ai vari connazionali quali Thibau Nys, Toons, Michael Vanthourenhout, Eli Iserbyt, tutti atleti in lotta per la classifica generale. Avversari principali dei padroni di casa i rappresentanti dei Paesi Bassi: su tutti occhio a Lars van der Haar e Pim Ronhaar.