Lecce-Genoa, pareggio senza reti. Poco spettacolo al Via del Mare

Allo stadio Via delsi dividono la posta in palio e finiscono la loro partita con il risultato di 0-0. Nessun gol nel pomeriggio di Serie A.ZERO GOL –concludono la partita con il risultato di 0-0. Lo scontro diretto per la salvezza non dà grande, le due squadre chiudonosegnare nemmeno un gol. Poche occasioni da una parte e dall’altra, solo quella di Morten Thorsby a porta vuota. Clamoroso l’errore del centrocampista, che a pochi centimetri dalla linea di porta non è riuscito a segnare. Durante il match prevale l’equilibrio di squadre che hanno preferito non farsi male fino in fondo piuttosto che rischiare la sconfitta. Ilcomunque non può rimanere tranquillo: è diciottesimo in piena zona retrocessione con 17 punti a pari con il Cagliari.