Calcionews24.com - Lecce Genoa 0-0 LIVE: entrano Rebic e il nuovo acquisto Karlsson per i salentini

Leggi su Calcionews24.com

Al Via del Mare, il match valido per la 19esima giornata di Serie A 2024/2025: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Via Del Mare,si affrontano nel match valido per la 18esima giornata di campionato di Serie A 2024/2025. PRIMO TEMPO Primo tempo senza reti al Via del Mare, ma gara .