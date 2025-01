Anconatoday.it - L'auto si ribalta dopo l'incidente: grave il conducente, in ospedale con l'eliambulanza

BELVEDERE OSTRENSE – Contempla un feritoil bilancio dell’avvenuto nel comune di Belvedere Ostrense attorno alle ore 13 in via Puzzo. Lo schianto tra dueha fatto capovolgere una delle vetture, il cuiè stato trasportato in codice rosso dall', atterrata.