Lautaro Martinez: «Inter? Vincere unica cosa che conta. Il gol? Io non mi agito»

, dopo aver preso parte alla conferenza stampa di vigilia di-Milan, ha parlato alle frequenze di Sport Mediaset in vista della sfida. Di seguito le sue dichiarazioni.Quanto è importante per l’e per te essere ancora in finale a Riyad?Sono veramente contento perché abbiamo portato l’a giocare un’altra finale con questo nuovo format. In semifinale abbiamo fatto un’ottima gara, arrivando così in finale. Conosciamo il valore del Milan, dovremo essere bravi a tenere le distanze, ad arginare il Milan per portare a casa il trofeo.Il Milan è molto diverso. Che impressione ti ha fatto l’altra sera?Hanno fatto cose simili rispetto al periodo di Fonseca, magari perché avevano poco tempo a disposizione. Guarderemofa bene il Milan, per evitare che possa riprodurre queste cose contro di noi.