Calcionews24.com - Lautaro: «Gol? Per me conta solo l’Inter, la Supercoppa è il nostro primo obiettivo»

Le parole diMartinez, attaccante argentino e capitano del, in conferenza stampa in vista del derby contro il MilanMartinez ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della finale diitaliana tra Inter e Milan. QUANTO MI STIMOLA QUESTA FINALE CONTRO L’UNICA SQUADRA ITALIANA CHE CI HA BATTUTO QUEST’ANNO? – «Mi stimola tanto .