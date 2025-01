Fanpage.it - Lars van der Haar l’ha rifatto: si lussa la spalla durante la gara, l’aggiusta con un colpo di sella

Il campione olandesevan dersi èto unala prova di ciclocross. Costretto a scendere dalla bici, si è automedicato con una mossa perfetta, utilizzando il sellino per poi riprendere lae arrivare al traguardi. Non è la prima volta che lo fa, già nel 2023 stessa scena in un'altra: senza una smorfia di dolore.