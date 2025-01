Padovaoggi.it - L'anno inizia con due arresti per spaccio e le denunce di due baby pusher

Leggi su Padovaoggi.it

Duenei primi giorni dell'da parte della squadra mobile. Il primo rigiarda un uomo di 32 anni, già arrestato e condannato nel 2023 e nel 2024 perdi droga. Era stato notato nella mattinata di ieri dagli agenti in borghese in via Tommaseo mentre attendeva qualcuno in strada.