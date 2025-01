Inter-news.it - La Roma vince con la Lazio: Pellegrini segna! Nel finale una corrida

Leggi su Inter-news.it

Finisce 2-0, derby della Capitale e valido per la diciannovesima giornata di Serie A., poi rossi nel.VITTORIA E RISSE – All’Olimpico va in scena il derby della Capitale tra. Match come sempre attesissimo e tesissimo tra la squadra di Claudio Ranieri, reduce dal pareggio sul campo del Milan, e quella di Marco Baroni che ha pareggiato prima dell’anno nuovo contro l’Atalanta per 1-1. L’avvio dei giallorossi è fulminante. Al secondo minuto, subito pericoloso Kone, che va via in solitaria ma sbatte contro Provedel. Al 10?, lapassa in vantaggio e lo fa con un gran gol di Lorenzo, accostato di recente anche all’Inter in un ipotetico scambio con Davide Frattesi. Lanon si ferma e sette minuti più tardi trova il raddoppio con il belga Alexis Saelemaekers.