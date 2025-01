Corriereadriatico.it - La ricostruzione dell'incidente: suv piomba su un?auto, morti marito e moglie. Poi l?incubo fuga di gas a Torrette

Leggi su Corriereadriatico.it

ANCONA Due vite spezzate in un istante, vittime di una carambola infernale che ha fatto tremare per ore un intero quartiere. Prima lo strepitioa lamiere che si accartocciano come carta lungo via.