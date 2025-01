Liberoquotidiano.it - "La nuova casa di Giorgia Meloni": Toninelli la spara grossa? Ricoperto di insulti | Guarda

ha sempre una narrazione travolgente, quasi epica, dell'italianità e dell'economia italiana. Io invece non trovo molta epicità nella vita degli italiani, ma sempre più difficoltà rispetto al passato. Lei dice giustamente che la borsa italiana non è mai stata così in alto, ma questo è dettato dagli enormi guadagni fatti dalle banche, non so quanti italiani possono essersi arricchiti tramite la borsa. Anche lato occupazione esulta infondatamente perché è vero ci sono più occupati ma con stipendi sempre più bassi.dalla politica in questi anni ha ottenuto vantaggi per lo più personali, infatti ha appena comprato una villa con piscina da 1 milione e 250mila euro in contanti. Quando parla esulta ma lo fa per i vantaggi personali, non per quelli degli italiani". Parole e musica di Danilo