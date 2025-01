Chietitoday.it - La notte della Befana: magia e teatro nei Giardini d'Avalos a Vasto

Leggi su Chietitoday.it

Lunedì 6 gennaio 2025, dalle ore 17 alle 20, i suggestivid'disi trasformano in un palcoscenico magico per accogliere l'attesissimo appuntamento con “La”, un evento imperdibile per grandi e piccini.Protagonistaserata sarà uno spettacolo.