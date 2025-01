Trentotoday.it - La marcialonga delle donne, storie uniche in val di Fiemme e Fassa

Nel mondo naturalistico della fauna è stato scientificamente testato che, nella stragrande maggioranza dei casi, i capibranco dei bisonti sono esemplari femmine. E se è così per il più grande animale terrestre rimasto in Europa, non può che essere lo stesso anche per ladie.