Ilrestodelcarlino.it - La Jesina non si rialza più. Sassoferrato ne approfitta

genga 1GENGA: Bruni, Paoletti, Marzioni (22’ st Santinelli), Di Nuzzo, Pasinato, Loppi, Perini (22’ st Imperio), Isla, Ricci, Piermattei (10’ st Gubinelli), Luzzi. Panchina: Maschi, Regni, Morettini, Federici, Tolu, Bettini. All. Gobbi.: Gasparoni, Gagliardini (34’ st Zang Owona), Zandri, Di Gennaro (42’ st Tittarelli), Marengo (36’ st Zagaglia), Lapi, Nacciariti (14’ st Borocci), Paradisi, Cordella, Russo (38’ st Trudo), Massei A. Panchina: Cappuccini, Myrtollari, Massei F., Monteverde. All. Omiccioli. Arbitro: Negusanti di Pesaro. Rete: 9’ st Pasinato.Lacade ancora. Dal vecchio al nuovo anno non cambia niente per i leoncelli. E neanche per ilGenga che prima delle feste natalizie aveva colto tre punti contro la Pergolese e ieri ne conquista altri tre per un successo storico.