Imolaoggi.it - Kiev lancia offensiva nel Kursk. Mosca: ‘respinta’

Leggi su Imolaoggi.it

L’esercito ucraino hato una nuovanella regione russa diche, secondo il ministero della Difesa di, è stata respinta dalle forze russe. “Intorno alle 9:00 (le 7:00 in Italia), il nemico hato un contrattacco per fermare l’avanzata delle truppe russe nella zona di”, ha dichiarato l’esercito russo in un.