Il 1° gennaio l’Ucraina hato il transito di gasverso. La Russia sarebbe disponibile a continuare le forniture, ma Zelensky è categoricamente contrario. Si apre così l’era delladagli Stati Uniti.Zelensky ci rimette, ma per lui è una “sconfitta russa”Zelensky ha dichiarato con entusiasmo che è una delle più grosse sconfitte di Mosca, perché adesso il transito di gasè pari a zero. Il presidente ucraino tralascia volutamente di dire che alla Russia restano ancora dei clienti asiatici piuttosto rilevanti (per usare un eufemismo), mentre da questa operazione l’Ucraina ci rimette 800 milioni di euro all’anno di diritti di transito. Zelensky inoltre accusa il Cremlino di aver usato l’energia come “un’arma” e di aver “cinicamente ricattato” i propri partner.