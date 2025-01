Sbircialanotizia.it - Jeff Baena, confermate ipotesi sulla morte: “Suicidio mediante impiccagione”

Il regista e sceneggiatore statunitense era stato trovato morto venerdì 3 gennaio nella sua casa di Los Angeles: è questa la causa delladel regista e sceneggiatore statunitense, 47 anni, autore di film indie come "Un weekend al limite" e "The Little Hours", il cui cadavere è stato trovato .