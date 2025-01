Casertanews.it - Incidente nella notte: 15enne si schianta con il motorino

Pauraad Aversa, dove un ragazzo di 15 anni ha perso il controllo del suondosi in via Vito Di Jasi nei pressi del distributore Esso, intorno alle 3 del mattino.Ancora ignote le cause dell'. Sul posto è intervenuta un'ambulanza che ha soccorso il giovane.