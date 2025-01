Ilrestodelcarlino.it - Incidente mortale lungo la Naviglio alle porte di Cotignola: chi è la vittima

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

(Ravenna), 5 gennaio 2025 – Aveva 71 anni il ciclista che nel primo pomeriggio di oggi,la provincialenel territorio comunale di, ha perso la vita dopo essere stato travolto da una Fiat ‘Punto’ condotta da un 24enne di Bagnacavallo che stava procedendo con direzione di marcia Bagnacavallo-Faenza. Il tragico, la cui esatta dinamica è al vaglio del nucleo Infortunistica della polizia della Bassa Romagna, si è verificato intorno14 all’altezza del ristorante ‘La Barchessa’. Sul posto è intervenuta un’ambulanza unitamente al mezzo avanzato di soccorso con a bordo il medico rianimatore, il quale non ha potuto purtroppo far altro che dichiararne il decesso. Il 24enne è stato invece trasportato in stato di shock all’ospedale di Lugo. Il tratto dellacompreso tra la rotatoria situata all’uscita dell’A14 Dir e quella della via Madrara è stato chiuso al traffico dal personale della polizia locale.