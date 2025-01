Ilgiorno.it - Incendio divampa all’alba. Pensionata disabile salvata. Tre le abitazioni inagibili

I danni sono ingenti, con un’abitazione andata quasi completamente distrutta dalle fiamme e anche le due a fianco dichiarate teamporaneamente. Con tre famiglie evacuate nella notte, per un totale di sette persone, tra cui una donna di 78 anni,, portata in ospedale, per fortuna non in gravi condizioni. L’allarme per l’, in piazza Comunale a San Genesio, è scattato quando mancavano una ventina di minuti circa alle 4 di ieri. I vigili del fuoco sono intervenuti con più squadre, dalla sede centrale del Comando provinciale di Pavia e dai Distaccamenti volontari di Mede e Belgioioso. "Il tempestivo intervento – riferiscono gli stessi vigili del fuoco – ha permesso alle squadre di soccorrere una personache è stata consegnata al personale sanitario". La settantottenne, che abita insieme a un’altra persona in una delle due case adiacenti a quella dalla quale è scaturito il rogo, è stata trasportata al San Matteo di Pavia, in condizioni non gravi, ma con difficoltà respiratorie per aver inalato un po’ di fumo.