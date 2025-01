Monzatoday.it - Incendio al bar nel parchetto a Monza: i giardinetti restano chiusi

Leggi su Monzatoday.it

di via Sant'Andrea. L'di sabato pomeriggio aha distrutto il chiosco all'interno dell'area verde all'angolo tra via Lissoni e via Sant'Andrea e il, come comunicato dal municipio, resterà chiuso "per motivi di sicurezza" da domenica 5 gennaio.