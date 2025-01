Ilrestodelcarlino.it - "In giro vedo pochi operatori"

"Il centro storico di Forlì non è molto pulito, si trovano parecchi rifiuti abbandonati a terra, come sigarette, bicchieri e non solo. Sicuramente rispetto alle grandi metropoli italiane siamo messi bene, ma in altre città in cui sono stato ho visto gli addetti alle pulizie passare diverse volte al giorno, qui da noi mi sembra che ciò accada più raramente". Pietro Bezzi esprime un’opinione critica rispetto alla gestione del decoro urbano, ma guarda comunque al futuro con cauto ottimismo, riflettendo sul possibile impatto positivo delle novità tecnologiche: "Il macchinario elettrico appena introdotto, la Glutton, se utilizzato bene e frequentemente, potrebbe rendere l’area nettamente più pulita negli anni a venire".