Bergamonews.it - In fiamme la canna fumaria di una palazzina a Gandino

Leggi su Bergamonews.it

Molta paura per l’incendio di unain unadi. Il primo allarme è scattato verso le 20 si sabato 4 gennaio in via Fantoni. Sul posto sono arrivate un’autoscala, un’autobotte e due pick-up dei Vigili del Fuoco di Clusone e di Gazzaniga.Non si segnalano feriti. Verso le 21 lesono state domate e i Vigili del fuoco hanno bonificato l’area.