Ilfattoquotidiano.it - “Impossibile che non tocchi a Fdi indicare il nome in Veneto”. Dal post-Zaia alle riforme, l’inizio anno è una sfida tutta nel centrodestra

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

E se il campo principale della politica nazionale diventasse il? Il partito della presidente del Consiglio Giorgia Meloni non vuole sentir parlare di terzo mandato per i governatori sia che si tratti della Campania (e lì l’interessato, suo malgrado, è Vincenzo De Luca e la partita èinterna al centrosinistra) sia che si parli appunto della “locomotiva del Nord Est”, finora governata da Luca, riconfermato a suon di plebisciti e per questo eterna apparente alternativa alla leadership leghista di Matteo Salvini. Ora che il 2025 è arrivato il discorso si è fatto più esplicito: Fratelli d’Italia è di gran lunga il primo partito del, come si è visto in questi due anni e mezzo è molto affamato e ora non si fa scrupoli nel chiedere quello che fino a qualche tempo fa sembrava indicibile, il ruolo di candidato alla presidenza inappunto.