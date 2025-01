Ilrestodelcarlino.it - "Il mio budget è di 200 euro"

Morena Kasemi già ieri mattina alle 9 si è recata al centro commerciale di Savignano sul Rubicone per fare acquisti. "Sono alla ricerca di un paio di scarpe, possibilmente tacchi. Io acquisto durante tutto l’anno ma i saldi sono un’ottima occasione perché si risparmi molto. Ho preventivano di spendere circa 200per i saldi. Punto alla convenienza e anche se la maggior parte dei negozi sono partiti con un 20 per cento di sconto, c’è anche qualche negoziante che ha scelto di mettere già fuori tutto al 50%. Credo che sia una buona strategia per anticipare gli altri negozianti nelle vendite. Dei saldi ci si stanca presto e già a metà febbraio la gente non ha più voglia di comprare capi invernali".