Ilrestodelcarlino.it - Il Marina vince ancora e supera i leoncelli

sant’orso 01 S.ORSO: Amadori, Scarlatti, Tonucci (35’ pt Rovinelli), Palazzi (33’ st Donati), Ferri (10’ pt Donini), Mattioli, Bastianoni, Grandicelli, Tanfani, Luchetti (30’ st Lepore), Saurro. All. Cicerchia.: Sollitto, Burini, Mezzanotte, Rossetti, Giovagnoli, Carloni, Sabbatini (35’ st Catalani), Moliterni (1’ st Romanelli), Pierandrei, Daidone (20’ st Cucinella), Massacesi. All. Profili. Arbitro: Caporaletti di Macerata. Rete: 49’ pt Moliterni. Dopo il pari di Appignano iltorna are. La squadra di Profili espugna il Montesi con un gol di Moliterni in pieno recupero del primo tempo che non sbaglia da posizione ravvicinata. Nella ripresa ilcontrolla bene il vantaggio rischiando solo un paio di volte nel finale, ma alla fine riesce a tornare alla vittoriando in classifica anche la Jesina con tanto di quarto posto solitario a cinque punti dalla vetta.