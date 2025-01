Glieroidelcalcio.com - Il gagliardetto dell’Hannover: i “rossi” della bassa Sassonia

Il“Die Roten” ossia “I”. Come riportato in capo all’Hannoverscher Sport Verein Von 1896 (denominazione assunta dal club dopo la fondazione) è la squadra di Hannover, capoluogo. Nata dal “suggerimento” fornito dal fondatorelocale squadra di rugby, aveva colori originari nero, bianco e verde anche se le prime casacche furono blu e solo nel 1913, a seguitofusione con un’altra compagine cittadina, venne deciso di adottare maglie da gioco rosse quale retaggio portato dal Ballverein Hannovera 1898.La storia del club, attualmente relegato in Seconda divisione, ha raggiunto l’apice sportivo con la vittoria di due campionati di Germania e di una Coppa nazionale. Ilè un prezioso ricordo di un’amichevole giocata dal club contro il Barcellona il 1 maggio del 1963.