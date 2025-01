Lanazione.it - Il cuore della città nel tunnel antiaereo

Leggi su Lanazione.it

Nella galleria Quintino Sella di via del Prione, è in programma oggi, a partire dalle 16, un laboratorio didattico dal titolo ‘Nel’: i partecipanti entreranno nel sito con l’aiuto di piccole torce per andare in esplorazione e scoprire la storiae i suoi segreti. Recentemente è stato ristrutturato e allestito con due installazioni multimediali immersive, che raccontano la storiaSpezia e fanno rivivere un bombardamento aereo, a ricordo di un triste passato recente, e a monito contro l’inutilità e la violenza di ogni conflitto armato. Il laboratorio – che si sviluppa nell’ambito del calendario di ‘Divertiamoci imparando nei musei e nelle biblioteche’ promosso dal Comune, ha il costo di 5 euro a partecipante, è rivolto a bambini fra i 6 e i 12 anni ed ha la durata di un’ora e mezza.