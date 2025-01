Lanazione.it - I cani sfilano sulla passerella per l’esposizione di bellezza

Arrivano oggi da tutta Italia a Marina di Carrara perNazionale di, quasi milledi razze pregiate, esemplari che non si possono vedere comunemente. L’appuntamento è all’interno dei padiglioni fieristici di Marina di Carrara dove si svolgeranno le competizioni. La giuria è composta da esperti provenienti da tutte le regioni che esamineranno ogni cane seguendo gli standard di razza della Federazione Nazionale e durante il Best in Show verranno distribuiti moltissimi premi consistenti in prodotti per l’alimentazione, coccarde e coppe per i migliori classificati. E’ un’occasione unica per ammirare varietà che sono davvero rare., organizzata dalla delegazione Enci di Massa Carrara, è aperta al pubblico con orario continuato dalle 9 alle 16 entrando da Viale Colombo Ingresso 3.