Ilfattoquotidiano.it - Hamas diffonde il video dell’ostaggio Liri Albag, l’appello dei genitori a Neyanyahu: “Negoziatori non tornino senza un accordo”

“Abbiamo chiesto al primo ministro e al ministro della Difesa che la squadra negoziale non ritorniun”. Così idi, una soldatessa di 19 anni presa in ostaggio dae detenuta a Gaza dal 7 ottobre 2023, in undiffuso dall’Hostage Families Forum. Il braccio armato di, le Brigate Ezzedine al-Qassam, ha diffuso unin cuiinvita in ebraico il governo israeliano a ottenere la sua liberazione. Il padre di, Eli, e la madre Shiralanciano “un appello al primo ministro” Benjamin Netanyahu, “ai leader mondiali e a tutti coloro che prendono le decisioni: è tempo di prendere decisioni come se fossero lì i vostri figli!è viva e deve tornare viva! Dipende solo da voi! Non dovete perdere questa opportunità attuale di riportarli indietro.