Quotidiano.net - Hamas approva la lista israeliana di 34 ostaggi da liberare

Roma, 5 gennaio 2025 –hato lacontenente i nomi di 34che era stata presentata da Israele ai mediatori in modo che vengano liberati in cambio del cessate il fuoco nella Striscia di Gaza. Lo ha dichiarato una fonte dimentre sono in corso negoziati a Doha, come riporta l'emittente N12. I colloqui sul cessate-il-fuoco nella Striscia di Gaza e il rilascio deglidetenuti dal movimento integraislamico palestinesenell'enclave potrebbero riprendere in Qatar nelle prossime 24 ore, come ha dichiarato Dmitri Gendelman, consigliere dell'ufficio del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. I funzionari dihanno detto due giorni fa che i colloqui indiretti sulla Striscia di Gaza stavano riprendendo a Doha. TOPSHOT - A picture taken from the southern city of Sterod shows smoke rising above destroyed buildings in the northern Gaza Strip during an Israeli army bombardment on January 5, 2025, amid the ongoing war between Israel andmilitants.