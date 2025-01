Quotidiano.net - Grande Fratello, perché lunedì 6 gennaio non va in onda

Aldivampano le polemiche: Shaila Gatta contro Helena Prestes, Jessica Morlacchi contro Helena Prestes, Helena Prestes che lancia bollitori e fa roteare espressioni volgari come neanche Blanka di Street Fighter riuscirebbe a fare, Stefania Orlando che minaccia la ritirata visti i numerosi episodi di violenza verbale, e non solo, ai quali ha assistito. Tutto questo soltanto nei primi giorni del 2025. Provvidenziale, almeno si spera, arriva quindi la mini sosta nella programmazione del reality show condotto da Alfonso Signorini. Il, infatti, per questa settimana cambia giorno di messa in. La prima puntata del nuovo anno, infatti, sarebbe dovuta andare in, ma così non sarà.dalle 20, infatti, si gioca la finale della Supercoppa tra Inter e Milan e quindi il palinsesto Mediaset punta forte su questo contenuto.